Aydın’ın Köşk ilçesinde polis ve tarım ekiplerinin yaptığı denetimlerde iki araç içerisinde bin 600 litre tağşiş yağ ele geçirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Köşk İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından Köşk’te tağşiş yağ imalat ve ticareti yapan firmalara yönelik Tarım İl Müdürlüğü ile ortak çalışma yapıldı.

Yapılan çalışmalarda iki araç içerisinde 79 koli içerisinde beş litrelik şişelere doldurulmuş toplamda bin 600 litre tağşiş yağ ele geçirildi, şahıslara yönelik gerekli işlemlere başlandı.

Ayrıca Tarım Müdürlüğü tarafından iki şahsa toplam 437 bin lira idari para cezası uygulandı.