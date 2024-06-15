Aydın İl Jandarma Komutanlığı’nın yürüttüğü başarılı operasyonla, Köşk ilçesinden Şanlıurfa’ya gönderilmek üzere olan sahte zeytinyağları ele geçirildi ve iki şüpheli suçüstü yakalandı.

Operasyonun detayları

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, bozulmuş ve değiştirilmiş gıda ticareti yapan kişilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, H.B. (22) yönetimindeki minibüs ve İ.S. (38) yönetimindeki tırla sevk edilmek istenen sahte zeytinyağları, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünler ve yapılan işlemler

Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Maliye Bakanlığı ekipleri tarafından yapılan aramada, toplam 4 bin litre sahte zeytinyağı bulundu. Ürünler Aydın Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına teslim edildi. Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı, şüphelilere 600 bin TL tutarında vergi cezası uyguladı. Aydın İl Tarım Müdürlüğü, gerekli numuneleri alarak sahte ürünlere el koydu ve şüpheliler hakkında adli ve idari işlemler başlatıldı.

Halk sağlığı için önemli bir adım

Bu operasyon, halk sağlığını koruma ve tüketicileri sahte ürünlerden koruma açısından büyük önem taşıyor. Sahte zeytinyağı, sağlık riskleri oluşturabileceği gibi, üreticilere de büyük zararlar verebiliyor. Aydın’da daha önce de benzer operasyonlar gerçekleştirilmiş, İncirliova ilçesinde 11 ton sahte zeytinyağı ele geçirilmişti​