Aydın’ın Efeler ilçesinde, H.A.'ya şantaj yaparak 1,5 milyon lira talep eden 4 şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Aydın’da şantaj operasyonu:

Aydın’ın Efeler ilçesinde, H.A. adlı vatandaşa şantaj yaparak 1,5 milyon lira talep eden 4 şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Olay, geçen hafta Umurlu Mahallesi'nde meydana geldi. Şüpheliler, H.A.’yı sosyal medya aracılığıyla tuzağa düşürdükleri iddiasıyla gözaltına alındı.

İddiaya göre, H.A. (63) ile Tahsin G. (17) sosyal medya üzerinden tanıştı. Tahsin G., kendi isteğiyle H.A.’nın evine giderek birliktelik yaşadı. Sonrasında, Tahsin G. yaşananları Ekrem T. (31), Çağatay T. (21) ve Engin M. (31) isimli arkadaşlarına anlattı. Bu kişilerle birlikte plan yapan Tahsin G., tekrar H.A. ile bir araya gelerek, ıssız bir alanda buluştu. O sırada, Ekrem T., Çağatay T. ve Engin M. ikilinin birlikteliğini cep telefonlarıyla kaydetti.

Görüntüler, H.A.'ya izletildi ve şüpheliler, 1,5 milyon lira karşılığında görüntüleri yaymamayı teklif etti. H.A., hemen polis merkezine giderek şikayette bulundu. Şikayet üzerine polis, şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı.

Polisteki işlemlerinin ardından Tahsin G., Ekrem T., Çağatay T. ve Engin M., ‘tehditle yağma’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan şüpheliler, adliye çıkışında basın mensuplarına el hareketi yaparak tepki gösterdi.