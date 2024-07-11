Aydın’ın Efeler ilçesine bağlı Dalama Mahallesi'nde bulunan Aydın-Denizli otoyolu şantiyesinde akşam yemeği sonrası yaşananlar, işçiler ve şantiye yönetimi için kabusa dönüştü. Fernas Şirketi'ne bağlı olarak çalışan işçiler, yemek yedikten kısa bir süre sonra rahatsızlanmaya başladı.

İşçiler tedavi altına alındı

İşçilerin peş peşe rahatsızlanması üzerine, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla bölgeye çok sayıda ambulans gönderildi. Sağlık ekipleri, hızla olay yerine ulaşarak rahatsızlanan işçilere ilk müdahaleyi yaptı. Ardından işçiler, ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Gıda zehirlenmesi olduğu tespit edildi

Hastaneye kaldırılan işçilerin ilk değerlendirmelerine göre, rahatsızlanmalarının nedeni yedikleri yemekten kaynaklanan gıda zehirlenmesi olarak tespit edildi. İşçilerin sağlık durumları yakından takip edilirken, herhangi bir hayati tehlikenin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.