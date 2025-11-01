Şap hastalığı nedeniyle Aydın’ın Nazilli ilçesinde 34 mahallede karantina uygulanmaya başlandı. Hayvan giriş-çıkışları durduruldu, suni tohumlama askıya alındı.
Nazilli’de şap hastalığı nedeniyle karantina
Aydın’ın Nazilli ilçesinde, İsabeyli Mahallesi’nde şap hastalığı tespit edilmesi üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü çalışma başlattı. Mahallelerde hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla 34 mahalle karantinaya alındı.
Karantina kapsamındaki mahalleler iki bölgeye ayrıldı:
-
Koruma bölgesi: İsabeyli ve Ocaklı mahalleleri
-
Gözetim bölgesi: Bozyurt, Çobanlar, Dereağzı, Dallıca, Eycelli, Hasköy, Kavacık, Arslanlı, Samailli, Yaylapınar ve merkezdeki 22 mahalle
Karantina süresince büyükbaş ve küçükbaş hayvanların giriş-çıkışına izin verilmeyecek.
İsabeyli ve Ocaklı mahallelerinde hastalık sona erene kadar suni tohumlama işlemleri durduruldu. Kurallara uymayanlara ise yasal işlem başlatılacağı bildirildi. Yetkililer, hastalık riskinin azaltılması için kurallara uyulmasının önemini vurguladı.