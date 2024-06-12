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Kazada, sürücü B.T. ile araçtaki Ç.T. ve E.T. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

TİKA ile KOICA arasında işbirliği mutabakat zaptı imzalandı

TİKA ile KOICA arasında işbirliği mutabakat zaptı imzalandı

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