Aydın’da hizmet veren Özel CNG Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği ile yaptığı protokolle, 2025 yılına umut dolu bir başlangıç yaptı. Poliklinik, Aydın’daki tüm şehit yakınları ve gazilere ücretsiz tedavi imkânı sağlayacak.

"Vefa borcumuzu ne yapsak ödeyemeyiz"

Özel CNG Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Yaralı, vatanın her karış toprağının şehit ve gazilerin fedakârlıklarıyla korunduğunu belirterek, "Şehit yakınları ve gazilerimize vefa borcumuzu ne yapsak ödeyemeyiz. Bu şehirde yaşayan bir birey olarak Aydınımıza olan sorumluluğumuzun farkındayız. Şehit aileleri ve gazilerimizin ağız ve diş sağlığı hizmetlerini ücretsiz sağlamak istedik ve bu doğrultuda protokol imzaladık" dedi.

“Çok anlamlı bir davranış sergiledi”

Aydın Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Sevil Esin, Cengiz Yaralı'nın bu anlamlı jesti ile 2025 yılına mutlu girdiklerini belirtti. Esin, "Bu protokol, şehit aileleri ve gazilerimize çok önemli bir destek. CNG Polikliniği'ne gidip kartını gösteren tüm şehit yakınları ve gazilerimiz ücretsiz hizmet alacak. Bu vefa dolu davranışları için poliklinik yönetimine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.