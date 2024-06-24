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Yangın nedeniyle bir süre tek şeritten kontrollü sağlanan trafik, aracın yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye , polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

N.Y. idaresindeki 09 U 7147 plakalı otomobil, Aydın-Denizli kara yolu Arslanlı Mahallesi mevkisinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

AYDIN (AA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde seyir halindeki otomobil de çıkan yangın söndürüldü.

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