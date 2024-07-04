Kaza, Atça Mahallesi Aydın-Denizli Karayolu üzerinde meydana geldi. Nazilli’den Efeler istikametine doğru seyir halinde olan tırın sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan tır, yolda savrulmaya başlayarak orta refüjü aşıp karşı şeride geçti ve yol kenarındaki bir bahçeye devrildi. Şans eseri yolun o sırada boş olması, olası bir facianın önüne geçti.

Sürücü yaralandı

Kazanın hemen ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaşarak yaralı sürücüyü tırdan çıkarttı. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün sağlık durumuyla ilgili henüz detaylı bilgi verilmedi.

Kazanın nedenine dair soruşturma başlatıldı.