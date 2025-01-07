Efeler ilçesinde bir otomobilin başka bir araca çarpıp kaçması sonucu meydana gelen kazada, park halindeki araçlar büyük hasar gördü. Sürücülerin şans eseri yaralanmadığı kazada, kaçan aracın bulunması için çalışma başlatıldı.

Aydın’ın Efeler ilçesinde, gece saatlerinde yaşanan korkunç kaza, adeta bir savaş alanını andırdı. Seyir halindeki bir otomobil, arkadan çarpan başka bir araç nedeniyle kontrolden çıktı ve park halindeki iki araca çarptı. Kazada, araçlar büyük hasar gördü ancak şans eseri herhangi bir yaralı bulunmadı. Olayın ardından kaçan otomobilin sürücüsü ve aracın bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Olayın görgü tanıkları korku dolu anları anlattı

Kaza, 00.30 sıralarında Aydın'ın Efeler ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Ali İhsan Paşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddialara göre, 09 AOZ 821 plakalı otomobil seyir halindeyken, henüz kimliği belirlenemeyen bir başka otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, yol kenarında park halinde bulunan 09 BA 730 ve 09 AHM 444 plakalı iki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar kullanılmaz hale gelirken, park halindeki araçların bulunduğu alan adeta bir savaş alanına döndü.

Olay yerinden kaçan sürücünün peşine düşüldü

Kazanın ardından, kazaya karışan ve arkadan çarpıp olay yerinden kaçan aracın tespit edilmesi için çalışmalar başlatıldı. Olay yerine intikal eden polis ekipleri, yol güvenliğini sağladıktan sonra olayla ilgili inceleme başlattı. Kaçan otomobilin tespiti için geniş çaplı bir soruşturma açıldı.

Kazanın şans eseri ölü ya da yaralı olmadan atlatılmış olması, çevredeki vatandaşlar için bir teselli oldu. Ancak polis ekipleri, olayın detaylarını çözmek ve kazaya karışan sürücüyü yakalamak için çalışmalarına devam ediyor.