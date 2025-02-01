Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen Sibergöz operasyonunda, sanal devriye faaliyetleri sonucu 11 şüpheli yakalanarak adli işleme tabi tutuldu.

Siber suçlarla mücadele ekiplerinin başarılı operasyonu

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nın organize ettiği Huzur ve Güven uygulamaları çerçevesinde, 201 personelin katılımı ile Sibergöz operasyonu gerçekleştirildi.

Efeler, Germencik ve Nazilli’de suçlu şahıslar tespit edildi

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün sanal devriye faaliyetleri sonucunda, Efeler, Germencik ve Nazilli ilçelerinde 8 şüpheli şahsın "Müstehcenlik" suçundan, Efeler ve Kuşadası ilçelerinde ise 3 şüphelinin "Yasadışı Bahis ve 5607 SKM" suçlarına dair paylaşımlar yaptığı tespit edilerek yakalandı.

Denetim faaliyetleri devam ediyor

Operasyon kapsamında, 177 işletme ve 12 dernek denetlenerek 5 bin 665 şahıs sorgulandı ve çeşitli suçlardan aranan 14 şahıs yakalandı.