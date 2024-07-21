Aydın'da son haftalarda hava sıcaklıkları artarken, yüksek nem oranları hissedilen sıcaklığı 45 dereceye kadar yükseltiyor. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Aydın genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 7 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Artan nem oranları ise Aydın’ı adeta esir almış durumda. Yeni haftaya yüzde 60’ları bulan nem oranları ile başlayacak olan Aydın’da hafta boyunca nem oranının yüzde 65'e kadar çıkacağı öngörülüyor. Özellikle denize kıyısı olan bölgelerde yüksek nem ile birlikte hissedilen sıcaklıkların daha fazla olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Aydın’da önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları ve nem oranları şöyle olacak:

22 Temmuz Pazartesi: En yüksek hava sıcaklığı 42°C, nem oranı yüzde 61

23 Temmuz Salı: En yüksek hava sıcaklığı 42°C, nem oranı yüzde 40

24 Temmuz Çarşamba: En yüksek hava sıcaklığı 40°C, nem oranı yüzde 53

25 Temmuz Perşembe: En yüksek hava sıcaklığı 39°C, nem oranı yüzde 61

26 Temmuz Cuma: En yüksek hava sıcaklığı 38°C, nem oranı yüzde 65

“Sokaklar boş kaldı”

Yüksek nem oranları ve bunaltıcı sıcaklıklar nedeniyle Aydın’ın sokakları boş kaldı. Rahatsızlık yaşayan vatandaşlar evde kalmayı tercih ederken, zorunlu olarak dışarıya çıkanlar da sıcaklardan korunmak için çeşitli önlemler alıyor. Aydın’ın merkez ilçesi Efeler’de bulunan Atatürk Kent Meydanı, sıcaklar ve nemden etkilenerek sessizliğe büründü. Kent Meydanı ve çevresindeki parkların da boş olduğu gözlemlendi. Uzmanlar, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamasını tavsiye ediyor.