Bunlar da ilginizi çekebilir

Araçta bulunan sıkıştırılmış doğal gaz tüplerinin gaz kaçırma ihtimaline karşın Aydın-Germencik istikameti gidiş-geliş trafiğine kapatıldı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Uğur Tezcan'ın kullandığı 34 BIT 732 plakalı tır, Aydın gişelerini geçtikten sonra devrildi.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.