Aydın İl Jandarma Komutanlığı, ruhsatsız silah taşıma ve silah kaçakçılığına karşı etkili bir operasyon düzenledi. Yapılan araştırmalar ve operasyonlar sonucunda, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Ele geçirilen silahlar ve diğer ekipmanlar

Operasyon sırasında gerçekleştirilen aramalarda toplam 10 adet ruhsatsız silah bulundu. Bu silahlar arasında 4 tabanca, 6 av tüfeği yer alıyor. Ayrıca, 6 tabanca fişeği ve 1 bıçak da ele geçirildi.

Aranan şüpheli de yakalandı

Operasyonda, çeşitli suçlardan aranması bulunan 1 kişi de yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor.