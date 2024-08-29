Aydın İl Jandarma Komutanlığı, ruhsatsız silah taşıma ve silah kaçakçılığına karşı etkili bir operasyon düzenledi. Yapılan araştırmalar ve operasyonlar sonucunda, 8 şüpheli gözaltına alındı.
Ele geçirilen silahlar ve diğer ekipmanlar
Operasyon sırasında gerçekleştirilen aramalarda toplam 10 adet ruhsatsız silah bulundu. Bu silahlar arasında 4 tabanca, 6 av tüfeği yer alıyor. Ayrıca, 6 tabanca fişeği ve 1 bıçak da ele geçirildi.
Aranan şüpheli de yakalandı
Operasyonda, çeşitli suçlardan aranması bulunan 1 kişi de yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor.
Kaynak: İHA