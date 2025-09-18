Aydın’ın Germencik ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2’si olayla ilgisi olmayan kişiler olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı. Olayla bağlantılı olarak 5 şüpheli tutuklanırken, polis ekipleri kavga sırasında kullanılan 2 av tüfeğini ele geçirdi.

Germencik’te silahlı kavga çıktı

Aydın’ın Germencik ilçesinin Yeni Mahalle bölgesinde husumet nedeniyle taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşerek silahlı saldırıya dönüştü. Olayda, av tüfekleriyle ateş açıldı.

3 kişi yaralandı

Kavga sırasında H.E. (25) yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Ayrıca, olaya karışmayan ancak olayın ortasında bulunan S.Z. (27) ve S.V. (40) de hafif şekilde yaralandı. Yaralıların durumunun stabil olduğu öğrenildi.

Polisten operasyon: 5 tutuklama

Polis ekipleri, kavgada kullanılan 2 av tüfeğini ele geçirerek soruşturma başlattı. Olayla ilgili olarak H.E. (25), H.E. (27), S.E. (45), G.E. (40), U.D. (36), D.A. (23), M.Ş. (22) ve Ş.Ş. (45) gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesinin ardından, Ş.Ş, D.A, H.E, G.E. ve H.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kavganın nedeni husumet

Olayın, taraflar arasındaki husumetten kaynaklandığı belirtilirken, polis soruşturmayı derinleştirerek, olayın detaylarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.