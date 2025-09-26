T.C. Aydın Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü, TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Demiryolu Bakım Servis Müdürlüğü’nün planladığı yol kaplama çalışması hakkında kamuoyuna duyuru yaptı.

Aydın Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü ve TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Demiryolu Bakım Servis Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Aydın ili Efeler ilçesi sınırlarında bulunan demiryolu kilometresi 130+884 noktasındaki Soğukkuyu hemzemin geçidi ve yaklaşım yolunda kaplama çalışması gerçekleştirileceği belirtildi.

Yapılacak çalışmalar nedeniyle 24 Eylül 2025 Çarşamba günü başlayacak ve 30 Eylül 2025 Salı günü tamamlanacak süreçte hemzemin geçidin araç trafiğine tamamen kapatılacağı bildirildi.

Yetkililer, sürücülerin alternatif güzergâhları kullanmaları ve trafik işaret ve uyarı levhalarına dikkat etmeleri konusunda vatandaşları uyardı. Çalışmaların, demiryolu güvenliği ve yol konforunu artırmak amacıyla yapıldığı ifade edildi.