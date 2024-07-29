Aydın’ın Efeler ilçesinde Şok ve Mobil Park ekipleri, bir haftada çeşitli suçlardan aranan 23 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Ekiplerin kararlı çalışmalarıyla çok sayıda ruhsatsız silah, uyuşturucu ve çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Aydın’ın Efeler ilçesinde huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Şok ve Mobil Park ekipleri, bir haftalık uygulama sürecinde büyük bir başarıya imza attı. Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipleri’ne bağlı olarak çalışan bu ekipler, çeşitli suçlardan aranan 23 şüpheliyi yakalayarak adalete teslim etti.

Detaylı suç tespitleri ve yakalamalar

Yapılan uygulamalar neticesinde, basit yaralama ve hırsızlık suçundan aranan H.A., trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan aranan M.K., basit yaralama suçundan aranan R.B., tehdit suçundan aranan A.B., dolandırıcılık ve vergi usul kanununa muhalefet suçlarından ifadesi alınmak üzere aranan E.D. gibi birçok şüpheli kıskıvrak yakalandı. Ayrıca, kasten yaralama ve tehdit suçlarından aranan R.T. ve E.A., uyuşturucu suçundan aranan C.Ö. gibi şüpheliler de gözaltına alındı.

Ele geçirilen suç malzemeleri

Uygulamalar sırasında, birçok ruhsatsız silah, kurusıkı tabanca, uyuşturucu madde ve çalıntı motosiklet ele geçirildi. Ekiplerin kararlı ve titiz çalışmaları sayesinde, suçluların yakalanmasının yanı sıra bu suç aletlerinin de topluma zarar vermesi engellenmiş oldu.

Vatandaş güvenliği için sürekli uygulamalar

Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak adına uygulamalarını artırarak devam ettireceğini belirtti.