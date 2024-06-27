Aydın'da Asayiş Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü operasyonlar kapsamında koordinasyonunda; 2 yıl altı ay hapis cezası bulunan 26 kişi, 2-5 yıl arası hapis cezası bulunan 8 kişi, 5-10 yıl arası hapis cezası bulunan 3 kişi ile ifadeleri toplamak için arama kararı bulunan 15 kişi olmak üzere toplam 52 kişi şüpheli olarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, 37'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bin 543 kişi tutuklandı

2024 yılı boyunca Aydın Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmaların toplamda 2 bin 904'ü şüpheli yakalanırken, bunlardan bin 543'ü tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü, kamu düzeninin devam ettiğini ve suçla etkin mücadelenin sürekli olarak sürdürüleceğini belirtti.