Aydın’ın Efeler ilçesinde, Güzelhisar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan bir eczanede olaylı bir soygun girişimi yaşandı. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen F.D. adlı kadın, eczaneye girerek raflardan krem ve ilaçları çantasına doldurdu. Eczacı kalfasının ürünlerin ücretini ödemesi gerektiğini belirtmesi üzerine, F.D. kalfayı bıçakla tehdit ederek eczaneden ayrıldı.

Kütahya’da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı Kütahya’da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Polislere karşı uzun süre direndi 

Eczaneden kaçan F.D.’nin ihbar edilmesinin ardından polis ekipleri, kadını bulmak için geniş çaplı bir arama başlattı. Olayın ardından polis, F.D.’yi birkaç sokak ötede yakaladı. Ancak, kadın polis ekiplerine zorluk çıkararak direnç göstermeye başladı. Uzun süre ikna edilmeye çalışılan F.D., polis aracına bindirilip karakola götürülürken de direnişini sürdürdü.

Aydın’da Soygun Girişimi Önce Bıçakla Tehdit Etti, Sonra Küfür Yağdırdı!

F.D., polis merkezine götürülürken kendisini görüntüleyen gazetecilere de küfür yağdırdı. 

Kaynak: İHA