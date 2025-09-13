Aydın’da spor salonlarına düzenlenen silahlı saldırılarla ilgili çete lideri Semih B. tutuklandı. Gözaltına alınan diğer 3 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

Aydın’da silahlı saldırılar zinciri

Aydın’ın Efeler ilçesinde aynı spor salonuna ait iki farklı şubeye 21 ve 23 Ağustos’ta silahlı saldırılar düzenlendi. Mimar Sinan ve Orta mahallelerinde meydana gelen olaylarda can kaybı yaşanmadı.

Polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek saldırganların kimliklerini belirledi. Düzenlenen operasyonlarda Devrim O., Ayaz Taş (27), Muhammed Can T. (25) ve Samet Ağaç (25) gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ayaz Taş ve Samet Ağaç tutuklanırken, diğer 2 şüpheli serbest bırakıldı.

Çete liderine operasyon düzenlendi

2 Eylül’de Orta Mahalle’deki aynı spor salonuna bir kez daha saldırı düzenlenmesinin ardından soruşturma genişletildi. Çete lideri olduğu öne sürülen Semih B. (22) ile Berzan D. (24), Emir Can Y. (23) ve Muhammet Can T. (24) gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Semih B. tutuklandı

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden çete lideri olduğu iddia edilen Semih B. tutuklandı. Diğer şüpheliler B.D., M.C.T. ve E.C.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis, saldırılarla bağlantılı olduğu değerlendirilen Muhammed Can T. ve Yusuf G.’nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.