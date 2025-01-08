Aydın’da gençlerin ve çocukların yüzme sporuyla buluşmasını sağlayacak Pınarbaşı Yarı Olimpik Kapalı ve Açık Yüzme Havuzu, tamamlanma aşamasına geldi. Modern detaylarla donatılan tesis, sporu seven her yaştan bireyin kullanımına sunulacak. Aydınlı gençleri spora teşvik edecek bu modern tesis, yakın zamanda hizmete açılacak.

Gençlik ve spora büyük yatırım

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleriyle hayata geçirilen proje, Aydın’daki spor altyapısını güçlendirmeyi hedefliyor. Tesiste, beş kulvarlı yarı olimpik kapalı ve açık yüzme havuzlarının yanı sıra çocuk yüzme havuzu da yer alacak. Yüzme sporuna ilgi duyan bireyler için tasarlanan alan, soyunma odalarından kafeteryaya kadar birçok ihtiyaca cevap verecek şekilde dizayn edildi. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, projenin tamamlanması için çalışmaların hızla sürdüğünü belirterek, bu tesisin yalnızca bir spor alanı değil, aynı zamanda sosyal bir etkileşim merkezi olacağını ifade etti.

Her yaşa uygun bir tesis

Pınarbaşı Yüzme Havuzları, her yaş grubuna hitap eden özellikleriyle dikkat çekiyor. Çocuk yüzme havuzları ve açık alan seçenekleri, özellikle ailelerin ilgisini çekecek. Ayrıca, tesis içinde bulunan sosyal alanlar ve kafeterya, spor yaparken dinlenme imkanı sunacak.