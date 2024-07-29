Aydın’ın Efeler ilçesinde bir pastane önünde bırakılan şüpheli valiz, polisi alarma geçirdi. Güvenlik çemberi oluşturan ekipler, meraklı vatandaşların balkonlara çıkmasıyla zor anlar yaşadı. Bir kadının uyarıları dikkate almaması üzerine, ekipler uzun süre kadını içeri girmeye ikna etmeye çalıştı.

Güvenlik önlemleri alındı

Olay, Efeler ilçesi Meşrutiyet Mahallesi 2054 Sokak üzerinde gerçekleşti. Bir pastane önüne bırakılan valizi fark eden vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine hızla intikal eden polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak bomba imha ekiplerini bilgilendirdi.

Korkutan valizden kişisel eşyalar çıktı

Kısa süre içinde olay yerine gelen bomba imha uzmanları, şüpheli valizi kontrollü bir şekilde fünye ile patlattı. Valizin içinden çıkan kıyafetler ve kişisel eşyalar, mahalle sakinlerinin derin bir nefes almasını sağladı.

Meraklı vatandaşlar polisi zor duruma soktu

Ancak, patlamayı izlemek isteyen meraklı vatandaşlar, polise zor anlar yaşattı. Özellikle bir apartmanın balkonuna çıkan kadın, polisin tüm uyarılarına rağmen içeri girmekte direndi. Uzun uğraşlar sonunda kadının içeri girmesi sağlandı ve kontrollü patlama başarıyla gerçekleştirildi.