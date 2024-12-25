Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, İncirliova ilçesinde gerçekleştirilen koordineli çalışmada, tağşiş yağ üretimi ve ticaretine yönelik önemli bir suç önlendi. İncirliova’da ruhsatsız bir depoda yapılan denetimde, doğu illerine gönderilmek üzere araca yüklenen satışa hazır 7.100 litre tağşiş yağ ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 2.130.000 TL olan yağlar, teneke ve plastiklere doldurulmuş halde bulundu. Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Maliye Bakanlığı ekiplerinin de dahil olduğu operasyonda, bir şüpheliye 670.000 TL idari para cezası uygulandı. Şüpheli hakkında adli ve idari işlemler devam etmektedir.

Kaynak: HABER MERKEZİ