Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Kazada otomobil takla atarak ters döndü.

Kamyonet ile otomobil çarpıştı

Kazanın Argavlı Mahallesi'nde meydana geldiği öğrenildi. O.B.'nin kullandığı kamyonet, E.T. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil takla attı ve ters döndü.

İhbar üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, her iki aracın sürücüsü ile birlikte 3 kişi daha yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Söke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların durumu iyi

Yaralıların hastanede yapılan ilk müdahalelerinde hayati tehlikelerinin olmadığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.