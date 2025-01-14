Aydın'ın Efeler ilçesinde, kaybolan ticari taksi şoförü Tuncay Koca, evinde silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Arkadaşlarının endişelenerek yaptığı ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine geldi

Olay, Efeler ilçesinin Orta Mahalle 217 Sokak üzerinde meydana geldi. Tuncay Koca (48), bir taksi durağında şoförlük yapıyordu ve uzun süre kendisinden haber alınamıyordu. Koca'nın arkadaşları, sağlık durumundan endişelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

Çilingir ile eve girildi

Polis ekipleri, şüpheli durumu değerlendirdikten sonra çilingir yardımıyla evin kapısını açtı. İçeriye girildiğinde, Koca'nın silahla vurulmuş ve hareketsiz halde bulunduğu belirlendi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, Tuncay Koca'nın hayatını kaybettiği saptandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Tuncay Koca'nın ölümünün ardından mesai arkadaşları büyük bir üzüntü yaşadı. Koca'nın cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak polis soruşturma başlattı ve ölümün nasıl gerçekleştiği araştırılıyor.