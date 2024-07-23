Olay, Köşk ilçesi Soğukkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 59 yaşındaki demirci Erdoğan Kara, Soğukkuyu Mahallesi'nde bulunan bir binanın çatısında tadilat yaparken henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek yere düştü.

Olayı gören ev sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Kara, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak yolda hayatını kaybetti.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.