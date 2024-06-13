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Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Naci Lüle'nin iki kız evladı olduğu öğrenildi.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine sağlık, jandarma ve Çine İtfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Naci Lüle'nin hayatını kaybettiği teyit edildi.

Edinilen bilgilere göre, 55 yaşındaki Naci Lüle , 48 ADP 603 plakalı traktör ü ile tarlasında çalışıyordu. Direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu traktör yaklaşık 3 metre yükseklikten devrilerek patika yola düştü. Kazada traktörün altında kalan Naci Lüle hayatını kaybetti.

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