Kaza, Elderesi Mahallesi'nde akşam saatleri 21.00 sıralarında gerçekleşti.
Edinilen bilgilere göre, 55 yaşındaki Naci Lüle, 48 ADP 603 plakalı traktörü ile tarlasında çalışıyordu. Direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu traktör yaklaşık 3 metre yükseklikten devrilerek patika yola düştü. Kazada traktörün altında kalan Naci Lüle hayatını kaybetti.
Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine sağlık, jandarma ve Çine İtfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Naci Lüle'nin hayatını kaybettiği teyit edildi.
Naci Lüle'nin iki kız evladı olduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
Editör: Simge Akbulut