Aydın'ın Kuyucak ilçesinde tarihi eser kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, sit alanında kaçak kazı yapan iki şüpheli suçüstü yakalandı. Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda, Başaran Mahallesi Hisar Mevkii Hafza Hatun Türbesi yakınlarında iş makinesi ile kaçak kazı yapan H.Ç. ve A.D. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Kaçak kazı malzemeleri ele geçirildi

Operasyon sırasında, şüphelilerin kazı faaliyetlerinde kullandıkları çeşitli kazı malzemeleri de ele geçirildi. Ayrıca, iş makinesini taşıyan çekiciye trafik jandarması tarafından 12 bin 905 TL trafik idari para cezası kesildi. Yakalanan şüphelilerin, tarihi eser bulma amacıyla sit alanında izinsiz kazı yaptıkları belirtildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.