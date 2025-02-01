Aydın’ın Söke ilçesinde tarihi eser kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonda, kaçak kazı yapan iki şüpheli şahıs yakalandı.

Jandarma ekipleri kaçak kazıyı engelledi

Söke İlçe Jandarma Komutanlığı, tarihi eser kaçakçılığına karşı yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Sazlı Mahallesi Su Gözü mevkiinde kaçak kazı yapıldığını tespit etti. Y.Ç. ve B.K. isimli iki şüpheli, 6 metre derinliğinde ve 3 metre genişliğinde izinsiz kazı yaparken jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Kazı alanında ele geçirilen malzemelere el konuldu

Şüphelilerin kazı yaptıkları alanda yapılan aramada, 1 adet kazma, 1 adet merdiven, 2 adet kova ve 1 adet halat ele geçirildi. Ekipler, kaçak kazının yapıldığı alanı güvenlik altına alarak delil toplama işlemi başlattı.

Şüpheliler gözaltına alındı

Yakalanan şüpheliler hakkında adli sürecin devam ettiği bildirildi. Jandarma ekiplerinin, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadeleye kararlılıkla devam ettiği ifade edildi.