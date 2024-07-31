Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Anadolu'nun tarihi mirasını geleceğe taşımak için yapılan çalışmaların devam edeceğini belirtti. Ersoy, "Aphrodisias'ta benzersiz bir keşif: Kolosal Zeus başı. Yüzyıllar sonra gün ışığıyla yeniden buluşan bu mermer baş, Yunan mitolojisinde en güçlü ve önemli tanrı olan Zeus’un ihtişamını sergiliyor," dedi.

Heykelin bulunduğu yer ve özellikleri

66 santimetre yüksekliğindeki sakallı kolosal mermer baş, 16 Temmuz'da Aphrodite Tapınağı'nın 50 metre batısındaki bir alanda bulundu. Eser, yüzeyin oldukça yakın bir seviyesinde ters dönmüş olarak keşfedildi. Yoğun şekilde katılaşmış toprak birikintilerinden temizlenerek korunma altına alındı.

Heykel, Orta taneli Aphrodisas mermerinden tek bir bloktan yapılmış olup, milattan sonra 2. ve 3. yüzyıla tarihlendiriliyor. Zeus'un yaşlı sakallı bir tanrı olarak tasvir edildiği bu eser, mimari bir konsol ya da konsolun parçası olarak kabartma şeklinde oyulmuş.

Yüksek kalite ve işçilik

Zeus'un saç stili, sakalı ve diademi, başın Aphrodisias'ta Zeus'a ait olduğunu gösteriyor. Saç ve sakaldaki mükemmel işçilik, üst düzey bir Aphrodisias heykel atölyesine ait olduğunu ortaya koyuyor. Heykelin detaylı tasarımı, güçlü bir ilahi imge sunarak büyük bir etki yaratıyor.

Tarihi önemi

Bu baş, sadece sanatsal kalitesi değil, aynı zamanda tarihi önemiyle de dikkat çekiyor. Yüksek kalitede bir buluntu olarak, Aphrodisias Antik Kenti'nin tarihsel ve kültürel değerini artırıyor.