Aydın’ın Söke ilçesinde, 1821 yılında inşa edilen ve sit alanı içerisinde yer alan Aziz Nikolas Kilisesi, Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından kontrol edildi. Jandarma ekipleri, bölgedeki tarihi mekânları koruma amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

Tarihi kilise jandarma tarafından denetlendi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı tarafından yapılan denetimlerde, Söke ilçesinde bulunan Aziz Nikolas Kilisesi kontrol altına alındı. 1821 yılında inşa edilen kilise, sit alanı içerisinde yer alarak hem kültürel hem de tarihi bir öneme sahip.

Denetimler devam edecek

Jandarma ekipleri, bölgedeki tarihi ve kültürel mekânların korunması amacıyla denetim ve kontrollerine devam edeceğini belirtti. Sit alanlarında yer alan bu tür yapılar, ülkenin kültürel mirasının korunması açısından büyük önem taşıyor.