Aydın’da tarım sektörüne yönelik önemli destek ödemeleri gerçekleştirildi. 2023 yılı için Lisanslı Depoculuk Desteklemeleri ve Geleneksel Zeytin Bahçelerinin Rehabilitasyonu Desteği kapsamında toplam 10 üreticiye 117 bin 193 TL tutarında destek sağlandı. Ödemeler, üreticilerin hesaplarına yatırıldı.

Destekleme ödemelerinin detayları

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 2023 yılı Lisanslı Depoculuk Desteklemeleri kapsamında 8 üreticiye toplamda 61 bin 970,91 TL ödeme yapıldı. Geleneksel Zeytin Bahçelerinin Rehabilitasyonu Desteği çerçevesinde ise 2 üreticiye 55 bin 222,30 TL destek sağlandı. Bu destekler, tarım sektöründeki üreticilerin mali yükünü hafifletmek ve üretim kalitesini artırmak amacıyla sunuluyor.

Üreticiler için önemi

Aydın’ın önemli tarım merkezlerinden biri olarak üreticiler, destek ödemelerini büyük bir heyecanla bekliyordu. Lisanslı depoculuk destekleri, ürünlerin saklanması ve depolanması konusunda üreticilere kolaylık sağlarken, geleneksel zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu desteği, zeytinliklerin bakımını ve verimliliğini artırmayı hedefliyor.

Ödeme süreci

Dün gerçekleştirilen ödemeler, ilgili üreticilerin banka hesaplarına aktarıldı.