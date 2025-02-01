Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kuyucak ve İncirliova ilçelerinde üreticilere Tarım Sigortaları Havuzu'nun (TARSİM) önemini anlatarak, tarım sigortaları hakkında bilgilendirme yaptı. Türkiye’nin önemli tarım bölgelerinden biri olan Aydın’da, tarım sigortalarının sağladığı avantajlar üreticilere detaylı bir şekilde sunuldu.

Üreticiler bilgilendirildi

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün koordinesinde gerçekleştirilen toplantılarda, üreticiler TARSİM'in sağladığı sigorta hizmetleri konusunda bilgilendirildi. Kuyucak ve İncirliova ilçelerinde düzenlenen bu toplantılara ilgi yoğun oldu. Üreticilerin tarım sigortaları hakkındaki soruları, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yanıtlandı.

Toplantılara; Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Adem Kaplan, Kuyucak İlçe Müdürü Hatice Suzan Yöre, İncirliova İlçe Müdür Vekili Tülay Çiğdem, tarım il müdürlüğü teknik personeli, muhtarlar ve bölgedeki üreticiler katıldı.

TARSİM’in önemi

TARSİM, çiftçilere olumsuz hava koşulları, doğal afetler ve çeşitli risklere karşı sigorta güvencesi sağlayarak üretim kayıplarını en aza indirmeyi amaçlıyor. Toplantılarda, bu güvencenin üreticiler için ne kadar kritik olduğu vurgulandı ve üreticilerin olası riskler karşısında nasıl korunabilecekleri detaylı olarak anlatıldı.