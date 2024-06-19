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Ekipler, zaman zaman durma noktasına gelen güzergahta trafik akışı için çaba sarf ediyor.

Novada Kavşağı'ndan Doğanbey Kavşağı'na kadar trafik sıkışıklığı nedeniyle araç kuyrukları oluştu.

Bayram tatilini Muğla'nın Bodrum ve Marmaris, Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinde geçirenler, Söke-Aydın kara yolunda birikmeye başladı.

Tatil için sahil beldelerini tercih eden vatandaşlardan bazıları, tatillerini tamamlayıp evlerine dönüş için yola çıktı.

AYDIN (AA) - Kurban Bayramı 'nın son gününde dönüşe geçen tatilciler, Aydın'ın Söke ilçesinde trafik te yoğunluğa neden oldu.

Türkiye Diyanet Vakfı, Kerkük'te ihtiyaç sahibi bin 500 aileye kurban eti dağıttı

Türkiye Diyanet Vakfı, Kerkük'te ihtiyaç sahibi bin 500 aileye kurban eti dağıttı

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