Aydın’ın Buharkent ilçesinde 2024 sezonunun taze incir hasadı başladı. Bu yıl havaların erken ısınması ve uygun iklim koşulları nedeniyle, Buharkent taze incirinin sofralara yolculuğu diğer bölgelere göre yaklaşık 15 gün önce başlamış durumda. Bu erkencilik, ilçeye önemli bir ekonomik katkı sağlıyor. Türkiye'de toptan satışı yapılan tek yer olarak dikkat çeken Buharkent, taze incirlerin aroması, lezzeti, rengi ve kokusuyla tanınan bir marka haline gelmiş durumda. Tüccar ve ihracatçı firmalar, Buharkent Toptancı Hali’nden aldıkları taze incirleri en hızlı şekilde sofralara ulaştırmak için adeta zamanla yarışıyor.

Buharkent Belediye Başkanı'ndan açıklama

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, taze incir hasadının başladığını ve bir yıl boyunca bu dönemi beklediklerini belirterek, “Taze incir, Buharkent ekonomisine en büyük katkıyı sağlayan üründür. Diğer bölgelerden yaklaşık 15 gün önce hasat edilen taze incir, bu yıl aşırı sıcaklar nedeniyle daha erken toplanarak üretimde artışa neden oldu. Bu durum fiyatların düşmesine yol açtı, ancak fiyatların normal seviyelere dönmesini bekliyoruz. Buharkent, hem taze hem de kuru incir ticaretinde Türkiye’deki tek nokta. İlçemiz, 25 bin tonun üzerinde taze incir üretimiyle ve binden fazla üreticisiyle dikkat çekiyor. Üreticilerimizin bol ve bereketli bir sezon geçirmesini diliyorum,” dedi.

İç ve dış piyasalara gönderimler devam ediyor

Buharkent Toptancı Hali'nin köklü esnaflarından İbrahim Sancak, 2024 sezonu için 25 bin ton ürün beklentisiyle başladıklarını belirterek, “Fiyatlar 10 gün içinde 100 TL'lerden 25 TL'lere kadar düştü. Sıcaklıklar, incirin normal olgunlaşma sürecini erkene aldı. Şu anda iç ve dış piyasalara gönderimlerimiz devam ediyor. Fiyatların normal seviyelere dönmesi bekleniyor. Tüm üreticiler, tüccarlar ve tüketiciler bu durumdan memnun kalacaktır,” şeklinde konuştu.

Tüccarların ilgisi devam ediyor

Bursa'dan taze incir almak için Buharkent'e gelen tüccarlardan Salih Çakır, “Buharkent’e Pazar hariç haftanın 6 günü gelerek ortalama 3-4 ton taze incir götürüyorum. Buharkent'in taze inciri turfanda geldiği, aroması ve lezzetiyle oldukça tercih ediliyor,” dedi.

Hasat yoğunluğu 40 gün sürecek

Aydın’ın en küçük ve en uzak ilçelerinden biri olan Buharkent’te sabahın erken saatlerinden itibaren herkes taze incir hasadı için seferber oluyor. Taze incirler tek tek elle toplanarak öğle sıcağına kalmadan toptancı haline getiriliyor. Taze incir hasadının yaklaşık 40 gün süreceği ve bu süre zarfında halde yaşanan yoğun hareketliliğin devam edeceği belirtiliyor.