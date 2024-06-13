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Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.U, M.U. ve D.U. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, Ö.U, F.U. ve İ.T. serbest bırakıldı.

Operasyonlarda, tabanca, 5 tabanca fişeği, çeşitli senetler, 5 imzalı boş sözleşme kağıdı, 10 tapu ve suça ilişkin muhtelif evrak ele geçirildi.

Ekipler, 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından düzenledikleri operasyon larda 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede tefecilik yapmak suretiyle haksız kazanç elde ettikleri belirlenen kişilere yönelik çalışma başlattı.

AYDIN (AA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

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