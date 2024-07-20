Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, İsabeyli Mahallesi'nde kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, mahalledeki yolları ve kaldırımları titizlikle temizlerken, yol kenarlarında biriken yabani otları ve kuru dal parçalarını da tırpanlayarak temizledi. Ayrıca, kötü görüntü ve kötü kokulara neden olabilecek tüm etkenlere karşı gerekli önlemler alındı.

Temizlik konusunda özverili çalışmalar devam ediyor

Temizlik İşleri Müdürü Erkan Kaymaz'a yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren mahalle muhtarı Akın Karakuyu, temizlik konusunda gösterdiği hassasiyet için Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik ve ekibine teşekkür etti. Nazilli Belediyesi'nin bu özverili çalışmaları, mahalle sakinlerinin de büyük takdirini topluyor.