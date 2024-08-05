Aydın’ın Efeler ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği, Temmuz ayı boyunca gerçekleştirdiği sıkı denetimler ve operasyonlarla suçlulara göz açtırmadı. Temmuz ayı içerisinde yapılan çalışmalar kapsamında 46 bin 777 şahıs sorgulandı ve bu sorgulamalar sonucunda çeşitli suçlardan aranan 107 şahıs yakalandı.

Araç ve eşya sorgulamaları

Ayrıca, son bir ayda 20 bin 652 araç sorgulandı ve bu sorgulamalar neticesinde 4 araç ve 1 çalıntı motosiklet ele geçirildi. Mobil Plaka Tanıma Sistemleri (PTS) ile de 12 bin 37 aracın sorgusu yapıldı.

Suç unsurları ve ele geçirilen maddeler

Yapılan aramalarda önemli miktarda suç unsuru ele geçirildi:

2 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 22 fişek,

4 adet kurusıkı tabanca ve tabancalara ait 58 fişek,

1 adet av tüfeği ve tüfeğe ait 28 kartuş,

12 şahıstan 18 gram uyuşturucu madde,

4 şahıstan 204 gram esrar,

3 şahıstan 15 gram hint keneviri tohumu,

2 şahıstan 44 adet uyarıcı madde (hap).

Vatandaşların huzuru için çalışmalar devam ediyor

Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların huzur ve güvenini sağlamak amacıyla çalışmalarının aralıksız devam edeceğini belirtti. Yakalanan suçlular ve ele geçirilen suç unsurlarıyla, bölgede güvenliği artırmak için tüm ekiplerin yoğun bir şekilde çalıştığı ifade edildi.