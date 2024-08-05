Aydın’da Temmuz ayında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından yapılan kontrollerde 26 bin 575 araca işlem yapıldı.

143 bin 933 araç kontrol edildi

Trafik güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan denetimlerde, 2024 Temmuz ayında toplam 143 bin 933 araç kontrol edildi. Bu kontroller sonucunda, trafik kurallarına uymayan 26 bin 575 araç trafikten men edildi.

Sayısız kaza ve can kayıpları

Alınan önlemlere rağmen, Temmuz ayında Aydın’da 390 maddi hasarlı, 518 yaralamalı ve 6 ölümlü olmak üzere toplam 914 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 748 vatandaş yaralanırken, 6 kişi hayatını kaybetti.

Valilikten önemli açıklama

Aydın Valiliği, trafik güvenliğinin sağlanması ve kazaların azaltılması için vatandaşların kurallara uymalarının önemini vurguladı. Açıklamada, “Trafik kurallarına uyan ve trafik düzenine katkı sağlayan değerli vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Hatalı şerit değiştirme, alkollü araç kullanma gibi ihlallerin önlenmesi ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar edilmesi konusunda duyarlılık bekliyoruz.” denildi.