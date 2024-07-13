Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Didim, Germencik ve Kuşadası ilçelerinde gerçekleştirdiği operasyonlarda terör örgütü propagandası yaptıkları iddia edilen 3 şüpheliyi yakaladı.

Operasyon detayları

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Didim, Germencik ve Kuşadası ilçelerinde Terör Örgütü Propagandası Yapmak suçundan aranan 3 şüpheli şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlar eş zamanlı olarak gerçekleştirilerek şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar başarıyla sonuçlandı.

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Adli işlemler başlatıldı

Jandarma ekipleri tarafından yakalanan 3 şüpheli şahıs hakkında adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

Editör: Simge Akbulut