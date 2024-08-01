Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçundan aranan şüphelilere yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyon, Didim, Efeler, Germencik ve Nazilli ilçelerinde eş zamanlı olarak düzenlendi.

Operasyonun detayları

Edinilen bilgilere göre, jandarma ekipleri PKK/KCK, DHKP/C ve THKP/C gibi terör örgütlerinin propagandasını yapan 6 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Şüphelilerin ev ve işyerlerine yapılan baskınlarda, dijital materyaller ve örgütsel dokümanlara da el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Adli süreç devam ediyor

Yakalanan şüpheliler hakkında başlatılan adli sürecin devam ettiği bildirildi.