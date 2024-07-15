Aydın'da toplu ulaşım hizmetlerine bir yıl aranın ardından zam yapıldı. Mazot, yedek parça ve diğer maliyetlerin artmasıyla zor günler geçiren şoförler, odaları aracılığıyla Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne zam talebinde bulundu. UKOME yetkilileri, tam yolcu ücretine %28, öğrenci yolcu ücretine ise %20 zam yapılmasına karar verdi.

Yeni ücret tarifesi ne zaman yürürlüğe girecek?

Yeni ücret tarifesi önümüzdeki hafta yürürlüğe girecek. Bu düzenlemeye göre, şehir içi tam yolcu ücreti 14 liradan 18 liraya, öğrenci ücreti ise 10 liradan 12 liraya yükseldi.