Aydın Valiliği'nin gözetiminde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri, 2024 yılı Haziran ayında gerçekleştirdikleri yoğun denetimlerde 148.755 aracı kontrol etti ve trafik kurallarına uymayan 28.631 sürücüye ceza kesti. Ancak, alınan tüm önlemlere rağmen 911 trafik kazası meydana geldi ve bu kazalarda 5 kişi hayatını kaybetti.

Aydın Valiliği, trafik güvenliğinin artırılması amacıyla yürütülen çalışmaların detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“2024 yılı Haziran ayı içerisinde trafik güvenliğinin arttırılması ve korunması için İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri tarafından toplam 148.755 araç kontrol edilmiş, 28.631 araca işlem yapılmıştır. Bu süreçte trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle toplam 351 maddi hasarlı, 557 yaralamalı ve 3 ölümlü olmak üzere toplam 911 trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalarda 781 vatandaşımız yaralanmış, 5 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiştir.”

5 kişi hayatını kaybetti

Valilik açıklamasında, alınan tüm tedbirlere rağmen trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle birçok kaza yaşandığı belirtildi. Haziran ayında meydana gelen 911 trafik kazasında toplam 781 kişi yaralanırken, 5 kişi de hayatını kaybetti.

Vatandaşlara çağrı

Aydın Valiliği, trafik kazalarının azalması için sürücü ve vatandaşların daha duyarlı olmaları gerektiğini vurguladı. Açıklamada şu çağrılar yapıldı:

“Trafik kurallarına uyan, trafik düzeninin sağlanmasına ilgi ve destekleriyle katkı sağlayan değerli vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Trafik kazalarının azalması için sürücü ve vatandaşlarımızın da daha duyarlı olmaları, özellikle hatalı şerit değiştirmemeleri, alkollü araç kullanmamaları, kural ihlali yapanların ise 112 nolu Acil Çağrı Merkezi telefonuna ihbar edilmeleri hususlarında vatandaşlarımızın bilgisine, desteklerine büyük ihtiyaç vardır.”