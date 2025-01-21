Aydın’ın Efeler ilçesinde, otomobil ile kamyonun kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza Pınardere Mevkii'nde meydana geldi

Kaza, Aydın-Denizli otoyolu Pınardere Mevkii'nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Suat Savran’ın kullandığı yabancı plakalı otomobil ile Mustafa S. yönetimindeki kamyon kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle araçlar savrulurken, kaza sonucu büyük maddi hasar oluştu.

Otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti

Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Suat Savran (60)’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kamyon sürücüsü Mustafa S. ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapıldı

Kazaya müdahale eden itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Hayatını kaybeden otomobil sürücüsünün cenazesi morga kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı ve kazaya karışan araçlar çekici ile olay yerinden kaldırıldı.