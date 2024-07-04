Aydın’ın Buharkent ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ticari araç yoldan çıkarak yol kenarındaki tarlaya girdi ve ağaca çarparak durdu. Kazada, araçta bulunan iki kişi yaralandı.

Kazanın ayrıntıları

Aydın-Denizli Karayolu üzerinde, ilçe mezarlığı karşısında meydana gelen kazada, İ.K. yönetimindeki 09 ZE 091 plakalı ticari araç, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya savruldu. Araç, tarlada bulunan bir ağaca çarparak durabildi.

Yaralıların durumu

Kazayı gören çevre sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye sevk etti.

Soruşturma devam ediyor

Kazanın nedenine ilişkin soruşturma jandarma ve polis ekipleri tarafından sürdürülüyor. Olayla ilgili detaylı incelemeler yapılarak kazanın kesin nedeni belirlenecek.