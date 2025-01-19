Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve araçlardan biri yol kenarındaki tarlaya savrularak büyük hasar aldı. Kaza, Aydın-Muğla Karayolu Çiftlik Mahallesi mevkiinde akşam saatlerinde yaşandı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpışan otomobillerden biri tarlaya uçtu. Araç içerisinde sıkışan S.D., E.D. ve S.D. isimli üç kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Tarlaya uçan aracın içinde sıkıştılar

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, tarlaya uçan otomobilde sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı ve trafik kısa süreliğine kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.