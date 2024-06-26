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Polis ekiplerince at arabası da emniyetin otoparkına çekildi.

Ayrıca H.S'ye ana yolda at arabası kullanmak, herhangi bir uyarıcı, reflektör bulundurmamak, trafiği tehlikeye düşürmek, alkollü trafiğe çıkmak suçlarından 9 bin 200 lira ceza uygulandı.

Yapılan kontrolde H.S'nin 291 promil alkollü olduğu belirlendi.

Bölgeye yönlendirilen polis ekipleri, H.S'yi durdurdu. Alkollü olduğu anlaşılan sürücü, emniyete götürüldü.

Aydın-İzmir kara yolundan Germencik istikameti yönünde seyreden H.S'nin (45) kullandığı at arabasının trafiği tehlikeye düşürmesi nedeniyle çevredeki sürücüler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde trafikte tehlike oluşturan ve alkollü olduğu belirlenen at arabası sürücüsüne idari para ceza sı uygulandı.

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