Aydın’ın Köşk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı. Kazada hayatını kaybeden Mehmet Yeşil’in, yaşlı ve rahatsız olan annesini hastaneye yetiştirmeye çalışırken bu trajik olayın yaşandığı öğrenildi.

Kaza nasıl meydana geldi?

Olay, Köşk Baklaköy Mahallesi yakınlarında öğle saatlerinde gerçekleşti. Hamit Görgülü'nün kullandığı 09 AHB 821 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Savrulan araç, şarampole yuvarlanıp takla attıktan sonra bir ağaca çarparak durdu. Çevredeki vatandaşlar hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Sağlık ve kurtarma ekipleri olay yerine geldi

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yolcu konumundaki Mehmet Yeşil’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazadan yaralı olarak kurtulan sürücü Hamit Görgülü ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma devam ediyor

Köşk ilçesine bağlı Uzundere Köyü’nde yaşayan Mehmet Yeşil’in, Aydın’da yaşayan eniştesi Hamit Görgülü ile sabah saatlerinde hastaneden anneleri için sıra aldığı belirtildi. Yaşlı ve rahatsız olan annelerinin hastanede uzun süre beklememesi için, önce sıra alıp, randevu saati yaklaşınca köyden alarak hastaneye götürme çabası içinde oldukları öğrenildi.

Kazanın ardından başlatılan soruşturma sürüyor.