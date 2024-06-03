Olay, saat 19.00 civarında Çine ilçesinin kırsal Kuruköy Mahallesi Ova mevkiinde gerçekleşti. Maden ocağında kaynak ustası olarak çalışan Kader Özen, bir yakınının isteği üzerine evinde kaynak işine yardım etmek için gitmişti. Ancak, kaynak yaparken elektrik akımına kapılan Özen, olay yerinde ciddi şekilde yaralandı. Sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesine rağmen, ambulansla Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özen, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Bir ay önce evlenmişti

Yaklaşık bir ay önce yabancı uyruklu bir kadınla evlendiği öğrenilen Kader Özen'in ani ölümü, ailesi ve yakınlarını yasa boğdu. Jandarma ekipleri, olayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı.