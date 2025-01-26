Aydın’da eğitim faaliyetlerine devam eden jandarma ekipleri, traktör kazalarındaki tehlikeleri azaltan ROPS sisteminin önemini çiftçilere aktardı.

Eğitim faaliyetleri sürüyor

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda, Efeler ilçesi İlyasdere, Karpuzlu ilçesi Gölcük, Ulukonak, Kuşadası ilçesi Yaylaköy ve Kuyucak ilçesi Musakolu mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelindi.

Traktörlerde güvenliği artıran öneriler

Jandarma Trafik ekipleri, kahvehanelerdeki vatandaşlara yönelik olarak, traktörlerin devrilmesini engelleyen ROPS (Rollover Protection System) sistemi ile traktörlerdeki gece ve gündüz görünürlüğünü artırmak için reflektör ve sarı flaşör lamba takılması gibi güvenlik önlemleri hakkında bilgilendirme yaptı. Ayrıca, broşürler dağıtılarak konunun önemi vurgulandı.